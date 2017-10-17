Сотрудничество Мурманска с Финляндией будет развиваться

Мэр города Дмитрий Филиппов познакомился с новым финским консулом. Участники встречи готовы и в дальнейшем продолжать сотрудничество и поддерживать добрососедские взаимоотношения.

Сари Кантола заменила на своём посту предшественника летом 2017 года. Ранее она работала в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, а также в Министерстве иностранных дел Финляндии. До этого Сари дважды посещала столицу Заполярья: в 2014 году, в 2017 году на открытии нового здания представительства Финляндии. Сейчас консул ближе знакомится с новым местом работы.

Мурманская делегация примет участие в арктическая конференции, финны приедут к нам на Деловую неделю, которая будет проходить в ноябре. Впереди совместные культурные проекты. В этом году для этого есть существенный повод - круглая дата. «В этом году Финляндия отмечает 100 лет независимости. В Мурманске будет проходить фестиваль финского кино», - сообщил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.