Сотрудничество Мурманской области и Германии будет развиваться

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин провёл рабочую встречу с генеральным консулом ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд. В беседе с консулом Германии Роман Дурягин отметил большой опыт двухстороннего сотрудничества в самых разных сферах. Это взаимодействие, по словам заместителя главы региона, должно расти и развиваться и далее.

Для Эльтье Адерхольд это первый визит в Заполярье. Представитель дипмиссии Германии ранее встречалась с губернатором Мариной Ковтун. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития, направления международного сотрудничества, в частности, между Мурманской областью и Германией.

- Это мой первый визит в Мурманск. Но у меня такое впечатление, что это уже не в первый раз. Во-первых, я в Петербурге имела радость встретить вашего губернатора, которая активно участвовала в сырьевом форуме, - поделилась своими впечатлениями Эльтье Адерхольд, генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге. - Она произвела большое впечатление на нас всех, потому что она очень объёмно объяснила дальнейшие стратегические планы развития Мурманска и всей области.