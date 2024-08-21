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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.24 19:30

Сотрудник АО «Мурманэнергосбыт» удостоен медали «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ

Высокую награду Андрею Горельцеву вручил трижды кавалер ордена Мужества, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса Михаил Шлянин.

Церемония награждения состоялась в неформальной обстановке - в стенах предприятия «Мурманэнергосбыт», где Андрей Горельцев возглавляет управление по ГО и ЧС.

С первых дней специальной военной операции он с коллегами включился в волонтёрскую работу по поддержке подразделения «Север».

Михаил Шлянин, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса: «С момента начала СВО Андрей Геннадьевич всегда рядом, поможет и словом, и делом, и молитвой. В это сложное время без помощи нам не обойтись. За его вклад в общее дело, без таких, как он, на фронте было бы тяжелее».

Михаил Шлянин вступил в ряды Добровольческого корпуса ещё в 2014 году. Трижды кавалер ордена Мужества - коренной северянин. Вместе с ним принимают участие в боевых действиях сын и дочь. У сына - орден Мужества, у дочери - медаль «За отвагу». Это по-настоящему героическая мурманская семья. Чувствовать причастность к их подвигу большая честь.

Андрей Горельцев, начальник управления ГО и ЧС и охраны труда АО «МЭС»: «Я помогаю не за награды, а из чувства долга. У каждого из нас есть два пути - либо самим принимать участие в СВО, либо помогать всеми силами ребятам, которые защищают сейчас наши интересы с оружием в руках».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Очень важна поддержка нравственная, духовная, душевная. Мы помним, как многие либо сдерживали, либо не выражали свою активную позицию в отношении к СВО. Наше предприятие, наш коллектив, я лично – мы за ребят, верим в победу и ждём возвращения живыми и здоровыми».

Всё ради того, чтобы наши дети и младшенький Миша, который пришёл сегодня вместе со своим героическим отцом, видели только мирное небо над головой.

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