Сотрудник ГИБДД дорожным рабочим - не товарищ!

Первый весенний месяц выдался в Мурманске снежным, но, несмотря на это, коммунальные службы работают в штатном режиме, обеспечивая безопасность передвижения на дорогах и тротуарах.

С начала месяца уровень снега в городе достиг 80 сантиметровой отметки. Несмотря на обильные осадки, дорожники справляются с уборкой и работы проходят по графику. Около 200 километров дорог очищаются от снега и посыпаются пескосоляной смесью. Техника ежедневно вывозит сотни кубометров снега с улиц города. Вручную убирают и обрабатывают противогололёдными средствами лестницы, остановки и тротуары.

Очень часто машины, которые автолюбители оставляют в неположенных местах, являются помехой для работ коммунальщиков и, к сожалению, по словам директора Управления дорожного хозяйства, сотрудники ГИБДД бездействуют в сложившейся ситуации.

- Транспорт паркуется с нарушением ПДД, каждую смену мастера передают информацию в дежурные службы, но, к сожалению, мер никаких со стороны ГИБДД не принимается, - констатирует Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства». - Я могу сказать, что за это время ни одна машина не была эвакуирована из под запрещающего парковку знака.