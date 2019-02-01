Сотрудник исправительной колонии задержан по подозрению в получении взятки

В Мурманске полицейскими задержан сотрудник исправительной колонии № 17, которого подозревают в получении взятки в крупном размере.

Мужчина, используя служебное положение, договорился с одним из осужденных лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, о получении денежных средств в сумме не менее 152 тысяч рублей, в качестве взятки за пронос на режимную территорию запрещенных предметов. После получения незаконного вознаграждения, подозреваемый был задержан на месте преступления.

- Действия подозреваемого по признакам состава преступления подпадают под пункт «В» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное в крупном размере, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области.