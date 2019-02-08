Сотрудникам АО «Электротранспорт» в день 57-летия говорят огромное спасибо!

На предприятии «Электротранспорт» есть добрая традиция: каждый год в день рождения компании поздравляют ветеранов, тех, кто добросовестно трудился на благо города несколько десятилетий. Например, Александр Карташов больше 40 лет проработал водителем троллейбуса, после выхода на пенсию стал слесарем на родном предприятии. Дома сидеть не хочется, да и коллектив уже родной. И электролайнеры новые, с такими работать одно удовольствие. С улыбкой Александр Николаевич вспоминает, какой была работа на старых машинах.

- В слоне зимой было холодно. Там кондуктора сидели, были две маленькие печечки ближе к задним колесам, - вспоминает Александр Карташов, ветеран предприятия «Электротранспорт». – И они зимой ещё умудрялись объявлять остановки. Все окна были заледеневшие, а они выглянут в дверку, посмотрят, какая остановка, и объявляют.

В стенах родного предприятия ветераны чувствуют себя как дома. За тёплой беседой они вспоминают и то, как сами в первый раз сели за руль «рогатой» машины.

Сегодня «Электротранспорт» - крупнейшее транспортное предприятие области, на котором регулярно обновляется парк машин. Здесь трудятся более 1700 человек, среди них десятки династии. Руководитель гордится тем, что есть семья, в которой 30 членов её связали жизнь с предприятием.

- В них чувствуется нить связи поколений, передаётся все лучшее, что было, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт» г. Мурманска». - Потому так надежно предприятие и работает.

Чтобы мурманчане не мерзли на остановках в холодную зиму этого года и не пропускали транспорт из-за загруженности салона, городское предприятие увеличило число автобусов на особенно загруженных линиях. И пока некоторые водители городских маршруток сидят без дела, работники «Электротранспорта» трудятся на благо города.

— Транспортное обслуживание в нашем городе сделало новый качественный шаг вперед. Коллектив «Электротранспорта» состоит из настоящих профессионалов, способных качественно организовывать работу общественного транспорта даже в самых сложных условиях, при этом демонстрируя высокие результаты, — отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — И сегодняшняя ситуация когда мы столкнулись с перебоями в работе маршруток, в очередной раз доказывает, что муниципальное предприятие всегда готово подставить плечо городу — вчера на наиболее загруженные линии вышли дополнительные машины, чтобы сократить интервалы движения, и помочь мурманчанам максимально быстро и комфортно передвигаться по городу.

На сегодняшний день городские автобусы и троллейбусы перевезли более 3 миллиардов пассажиров. В прошлом году Мурманск занял пятое место в списке российских городов, жители которых довольны работой общественного транспорта.