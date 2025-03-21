Сотрудникам Лапландского заповедника с помощью квадрокоптера удалось сфотографировать небольшое стадо диких оленей

Сотрудники Лапландского заповедника на совей странице в соцсети «ВКонтакте» поделились кадрами небольшого стада диких оленей, состоящего преимущественно из важенок.

Они заметили животных на одном из озёр во время перемещения к месту проведения зимних маршрутных учётов. Время позволяло остановиться и запустить квадрокоптер, чтобы провести съёмку с близкого расстояния.

Полученные материалы позволят специалистам посчитать оленей и оценить половозрастной состав стада.