День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.25 19:30
Сотрудникам Лапландского заповедника удалось запечатлеть на видео беркута, поедающего добычу волка
Численность этих величественных птиц значительно сократилась. В России беркут занесён в федеральные и региональные Красные книги, где имеет статус редкого вида.
Сотрудники Лапландского заповедника поделились видео, на котором запечатлен обедающий беркут. Птица лакомится остатками добычи волков.
Питается крупнейший из рода орлов преимущественно мясом животных. Причём речь идёт о достаточно большом объёме для птицы весом примерно 6 килограммов.
Суточная потребность беркута в дикой природе составляет около полутора килограммов мяса в день.
К слову, численность этих величественных птиц значительно сократилась. В России беркут занесён в федеральные и региональные Красные книги, где имеет статус редкого вида.
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