Сотрудниками аварийно-спасательных формирований Главного Управления МЧС России по Мурманской области провели масштабные тактико-специальные учения

На второй день испытаний сотрудники провели поисково-спасательные работы в горно-лесистой местности, используя альпинистское снаряжение.

Андрей Коцюн, главный специалист эксперт группы координации деятельности аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области: «Данные учения проводятся с целью проверки готовности проведения аварийно-спасательных работ в зимний период в Арктической зоне. В них участвуют шесть АСФ в количестве 37 человек».

Ключевые задания первого дня учений - найти пострадавших, быстро оказать медицинскую помощь и соорудить укрытие из подручных материалов. Также при помощи компаса, карты и GPS навигатора выполнить поиск в ночное время.

На второй день испытаний сотрудники провели поисково-спасательные работы в горно-лесистой местности, используя альпинистское снаряжение.

Инструкторы тщательно следили за выполнением заданий на каждом этапе.