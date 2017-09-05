Сотрудниками ФСБ задержали в Мурманске северян, хранивших оружие и ампулы с опасными веществами

У троих жителей областного центра изъяли 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов, основные элементы взрывного устройства. А также ампулы, предположительно, с боевым отравляющим веществом.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье незаконного хранения оружия. Мера пресечения подозреваемым ещё не избрана. Однако, в случае, если суд признает их виновными, мурманчанам может грозить до 6 лет лишения свободы.