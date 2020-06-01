Сотрудниками Госавтоинспекции Кандалакши был задержан водитель, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения

Внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль «Тойота Ярис», водитель которого вёл себя неадекватно.

Во время проверки документов у мужчины были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Автолюбителю 1982 года рождения предложили пройти освидетельствование, результат которого показал, что нарушитель пьян.

После проверки выяснилось, что мужчина уже попадал в поле зрение инспекторов и не имел права управления транспортным средством.

В отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.