Сотрудниками Госавтоинспекции Мурманска во время рейдов за нетрезвое вождение привлечены к ответственности 7 человек

В ночное время в районе дома №21 по проспекту Героев-североморцев сотрудники дорожно-патрульной службы остановили машину марки «Ford Focus». Водитель имел явные признаки опьянения.

Мужчина оказал сопротивление, полицейским даже пришлось применить наручники.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, штраф в размере 30000 рублей и лишения права управления на срок до 2 лет.

Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.