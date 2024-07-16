Сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель, совершивший опасный манёвр на дороге

В дневное время экипаж Госавтоинспекции по Кольскому району двигался по автомобильной дороге Р-21 «Кола». Во встречном направлении проехал автомобиль «Фольксваген» чёрного цвета без государственных регистрационных знаков.

Сотрудниками полиции было принято решение об остановке легковушки и проверке документов. Однако, водитель иномарки предпринял попытку оторваться от преследования. Автолюбитель, пытаясь избежать ответственности, допустил выезд на встречную полосу, где едва не столкнулся с водителем автомобиля «Рено», за рулем которого находилась женщина.

Последняя, чтобы избежать потенциального столкновения, приняла решение, помимо экстренного торможения, съехать в кювет.

Сам виновник не остановился. Но нарушителя всё равно задержали.

Водителю, который имел внешние признаки опьянения, предложили пройти процедуру освидетельствования, но он отказался.

Женщина не пострадала и предоставила по просьбе полицейских запись происшествия с видеорегистратора.