Сотрудниками полиции изъято более 25 литров алкогольной продукции

По обращению граждан в магазине, расположенном в Первомайском округе, провели проверку, во время которой полицейскими был выявлен факт реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов. Также было установлено, что в заведении отсутствует лицензия на право реализации крепкой алкогольной продукции.

Вся продукция, находящаяся в незаконном обороте, была изъята. Санкции данных статей предусматривают крупные штрафы.

- Изъято около 25 литров алкогольной продукции. Проводится административное расследование, по результатам которого нарушитель будет привлечён к установленной законом ответственности, - комментируют в УМВД России по Мурманской области.