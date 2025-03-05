Сотрудниками полиции областного центра задержан подозреваемый в совершении серии краж из продуктовых супермаркетов на сумму свыше 65 тысяч рублей

Подозреваемым оказался 26-летний, ранее неоднократно судимый, безработный житель столицы Заполярья.

Правоохранители установили, что торговую точку на улице Свердлова посетил неизвестный, который подошёл к витрине с продуктами, выбрал наиболее подходящие и спрятал. После покинул помещение, не оплатив покупки.

Подозреваемым оказался 26-летний, ранее неоднократно судимый, безработный житель столицы Заполярья.

Также полицейскими была выявлена причастность мужчины к аналогичным преступлениям. Он на протяжении месяца приходил в различные продуктовые супермаркеты и похищал продукты.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.