Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области пресечена противоправная деятельность северянина причастного к распространению в сети «Интернет» материалов террористического и экстремистского характера

Северным флотским военным судом подсудимый признан виновным в инкриминируемых преступлениях с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года.

Ольга Кладковая, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель города Мурманска 1985 года рождения, являясь противником специальной военной операции, разместил ряд комментариев в проукраинских каналах мессенджера «Телеграм», направленных на оправдание осуществляемых силовыми структурами Украины атак с применением БПЛА в отношении гражданских объектов на территории России, а также с призывами к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Северным флотским военным судом подсудимый признан виновным в инкриминируемых преступлениях с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.