Сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража денег, совершенная четыре года назад

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В 2016 году мурманчанин обратился в полицию с заявлением о краже портмоне с банковскими картами, со счёта которых затем было снято более 160 тысяч рублей. Найти и задержать нарушителя удалось по приметам только сейчас, им оказался житель Подмосковья, ранее уже судимый за такие правонарушения. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.