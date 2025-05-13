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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.25 19:30

Сотрудники 305 военного следственного отдела в Мурманске выявляли натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Во время рейда они проверили около десятка граждан. Среди них был мужчина призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт. Его направили в военный комиссариат города для уточнения данных.

Александр Родин, заместитель руководителя 305 военного следственного отдела: «Данные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем».

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