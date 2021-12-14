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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.21 19:30

Сотрудники АО «Электротранспорт» решили повысить эффективность своей работы

Для этого предприятие присоединилось к реализации национального проекта «Производительность труда».

Ключевая цель национального проекта «Производительность труда» – усовершенствование работы средних и крупных предприятий. Найти свои точки роста решил и самое северное предприятие «Электротранспорт». На протяжении полугода эксперты Федерального центра компетенций будут обучать сотрудников предприятия современным методам бережливого производства без отрыва от работы.

Роман Добряков, руководитель проекта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»: «За эти 6 месяцев мы должны будем создать инфраструктуру, культуру непрерывного совершенствования, которая позволит предприятию дальше реализовывать этот проект самостоятельно. За 6 месяцев мы обучим внутренних тренеров предприятия силами нашего блока обучения».

Далее предстоит самостоятельная работа. За 2,5 года приобретенный опыт будет распространён и на различные производственные цепочки.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт», г. Мурманск: «Почему мы участвуем в этой программе? Для меня её результаты – это улучшение условий труда рабочих не только на том участке, где мы начинаем работу, но и в целом на всем предприятии».

Участие в нацпроекте «Производительность труда» – это дополнительный стимул для предприятий повысить эффективность своей работы, получить большую доходность, потратив меньше ресурсов.

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