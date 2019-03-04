Сотрудники автоинспекции Александровска подвели итоги акции «Пристегнись»

Вместе со стражами на дорогах школьники учебных заведений ЗАТО Александровск провели большую профилактическую работу: готовили социальные ролики, делились полезной информацией с водителями. Особое внимание в ГИБДД уделили автолюбителям, проверяя на дорогах соблюдение правил безопасного вождения.

Прежде всего, полицейские обращали внимание на наличие детских удерживающих кресел и правильность использования водителями данных устройств. Во время операции к административной ответственности были привлечены 40 автолюбителей нарушивших правила.

«Традиционно к нашей акции «Пристегнись» были привлечены и дети, - сообщила Любовь Скорик, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД ЗАТО Александровск. – Нами проводились родительские патрули, дорожный марафон в школах, в которых участвовали не только взрослые, но и дети».