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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.20 19:30

Сотрудники базы отдыха «Чунга-Чанга» в Старый Новый год провели благотворительную акцию

Старый Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой - База отдыха «Чунга-Чанга», хорошо известная многим мурманчанам, устроила праздник ребятам из клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс» и благотворительной организации многодетных детей и инвалидов «Радуга».  Творческое представление и подарки от любимой базы отдыха стали неожиданным и очень приятным сюрпризом. Организовать праздник помог депутат мурманского горсовета Артём Кузьмин.

У членов клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс» - праздник. Участники общественной организации отмечают Старый Новый год. Как это здесь принято, все желающие пришли в помещение клуба, чтобы провести время вместе, пообщаться, рассказать, кто и как провёл новогодние праздники.

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс»: «Вы знаете, что приближается Старый Новый год, который мы провожаем. Соответственно, мы ежегодно проводим мероприятия и приглашаем наших ребят, родителей, опекунов, чтобы они вместе собрались и поздравили друг друга с праздником. Здесь проходили конкурсы, тренинги интересные игры, в которых участвовали  ребята».

Но и это ещё не всё. Сегодня представители организации встречают гостей. К ним сегодня приехали Дед Мороз и Снегурочка. Аниматоры базы отдыха «Чунга-Чанга» совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Артёмом Кузьминым решили поздравить участников клуба с праздником. А какой же праздник без сюрпризов? Сказочный зимний волшебник со своей верной спутницей привезли с собой сладкие подарки.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «База отдыха «Чунга-Чанга» вышла с инициативой в рамках благотворительной акции поздравить ребят из детских домов, из различных клубов и общественных организаций с праздником. Мы инициативу эту поддержали, договорились с руководителями этих направлений. Сегодня дед Мороз и Снегурочка приедут к ребят поздравлять их со Старым Новым годом, вручать им подарки».

У Деда Мороза с «Чунга-Чанги» работы много: сразу из клуба молодых инвалидов сказочный волшебник отправился в гости в благотворительный центр помощи детям «Радуга», где тоже состоится праздник. В большом зале у новогодней ёлки собрались юные мурманчане со своими родителями и опекунами.

Маргарита Абдурахманова, председатель Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга»: «Есть такие семьи, которые не могут себе позволить приобретение подарков. Это правда. Мы хотим даже по домам, поздравляем наших лежачих инвалидов, детей, которые не могут из дома выйти. Это такое доброе дело, а мы рады, когда видим радость в глазах у пожилых и у детей. Мы хотим благодарить и сотрудников «Чунга-Чанги», нашего депутата горсовета Артёма Кузьмина. Спасибо большое!».

Весёлые конкурсы, песни и шарады от деда Мороза, музыка и детский смех. А в праздничных конкурсах, устроенных аниматорами, участвуют даже взрослые. Скучно не было никому. Сотрудники «Чунга-Чанги» выложились на полную, хотя работать в помещении в тёплых костюмах - задача не из простых.

Андрей Сурнов, аниматор базы отдыха «Чунга-Чанга»: «Сегодня мы детишек поздравляли с «Радуги». Поиграли. Все дети очень хорошие, добрые весёлые. Подарки всем раздали, все повеселились. А главное, душевной теплотой своей поделились с ними».

В желании устроить детям праздник не отставали и родители. Участники благотворительной организации приготовили праздничный обед.

Владимир Листвин, руководитель «Школы мужества», участник благотворительной организации «Радуга»: «Мы организовали раздачу готовых продуктов, которые моя жена приготовила. У нас очень много волонтёров, которые готовят еду дома, привозят сюда, мы раскладываем её по порциям, а другие волонтёры развозят по квартирам неходячих людей, ветеранов, к больных и стариков».

Финал праздника - вручение долгожданных подарков. Их в «Радугу» привезли несколько коробок. Хватило всем участникам праздника. Причём не только детям, но и родителям.

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