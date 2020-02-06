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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.20 19:30

Сотрудники бюджетных организаций смогут отдохнуть на Чёрном море

Не секрет, что море, солнце, вода и оздоровительные процедуры – жизненно необходимы всем, кто живёт за Полярным кругом. Бюджетники области, а точней более ста мурманчан, смогут получить бесплатные путевки на побережье Чёрного моря.

Программа оздоровления северян работает уже несколько лет подряд. Учителя, врачи и другие сотрудники бюджетной сферы вполне могут на неё рассчитывать. В этом году в Мурманске будет 102 счастливчика.

Реализация проекта находится под пристальным вниманием городских властей. Глава администрации Евгений Никора провёл сегодня  рабочую встречу,  на которой её участники обсудили вопросы отдыха северян в этом году.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Посмотреть перспективы реализации программы не только в 2020 году, но и в перспективе до 2022 года. Чтобы мы понимали, что нам нужно, что может нам предложить программа оздоровления северян. Важно, что программа действует, важно, что она направлена на оздоровление северян, что обеспечивает качество их жизни».

В бесплатную путевку входит питание, проживание, лечение и трансфер. Санатории, куда отправятся северяне, будут выбирать очень тщательно, по конкурсу. Как отметили участники встречи,  это должен быть качественный, комфортный и максимально эффективный отдых.

Виктор Сайгин, председатель региональной общественной организации «Оздоровление северян»: «Министерство соцразвития области выставляет  путёвки на торги, на конкурсной основе, по которым все учреждения этой сферы представят свои ценя. Цена по этому году от 2800 до трёх тысяч рублей за человекодень».

Преимущество в распределении путевок у сотрудников с минимальной оплатой труда. Муниципальным служащим и руководителям бюджетных организаций бесплатные путевки не предлагаются.

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№ 106.02.20 21:10 - НатальяПочему только мурманчане? А другие бюджетники области?
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