Сотрудники диспетчерской всегда готовы помочь людям с нарушением слуха

Ежедневно нам приходится сталкиваться со многими и разными людьми. Среди них сложно сразу заметить особенных, общение которых выстраивается на невербальном уровне. Круглосуточно им оказывают поддержку сотрудники диспетчерской.

Диспетчером Вера Жарикова работает более десяти лет. Освоение невербального общения далось ей достаточно легко, так как родилась женщина в семье неслышащих. В коллективе Вера такая не одна. 95% переводчиков свободно владеют жестовой речью с ранних лет.

С диспетчерской нуждающиеся могут связаться через аудио, видео и текстовый форматы. В наше время эти возможности значительно упрощают жизнь людей с особенностями здоровья.

Вера Жарикова, специалист диспетчерской службы Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих: «например, врач её осматривал. Он поставил телефон, глухому это удобно, иначе как ему рассказать, что у него болит, какое давление, что беспокоит. А это очень удобно».

На сегодняшний день в Мурманской области проживают более 30 тысяч граждан с инвалидностью. Каждый из них нуждается в заботе и поддержке. Чтобы обеспечить таким людям максимально благоприятные для жизни условия, в регионе ведут активную деятельность, направленную том числе и на увеличение количества специалистов. Так, ежегодно по направлению основы сурдоперевода для желающих проводят курсы.

Никита Гуляк, заведующий сектором по делам инвалидов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «В первую очередь люди с инвалидностью сталкиваются с физическими барьерами, которые окружают всех нас, но мы их с вами не замечаем. Ещё одним важным барьером, первоочередным, является аспект, связанный с получением информации, доступной, своевременной, качественной и оперативной».

Сотрудники диспетчерской всегда на связи. Они не только отвечают на конкретный запрос, но и сопровождают людей с нарушением слуха на каждом этапе решения возникающих трудностей.