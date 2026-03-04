Сотрудники диспетчерской всегда готовы помочь людям с нарушением слуха
Диспетчером Вера Жарикова работает более десяти лет. Освоение невербального общения далось ей достаточно легко, так как родилась женщина в семье неслышащих. В коллективе Вера такая не одна. 95% переводчиков свободно владеют жестовой речью с ранних лет.
С диспетчерской нуждающиеся могут связаться через аудио, видео и текстовый форматы. В наше время эти возможности значительно упрощают жизнь людей с особенностями здоровья.
Вера Жарикова, специалист диспетчерской службы Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих: «например, врач её осматривал. Он поставил телефон, глухому это удобно, иначе как ему рассказать, что у него болит, какое давление, что беспокоит. А это очень удобно».
На сегодняшний день в Мурманской области проживают более 30 тысяч граждан с инвалидностью. Каждый из них нуждается в заботе и поддержке. Чтобы обеспечить таким людям максимально благоприятные для жизни условия, в регионе ведут активную деятельность, направленную том числе и на увеличение количества специалистов. Так, ежегодно по направлению основы сурдоперевода для желающих проводят курсы.
Никита Гуляк, заведующий сектором по делам инвалидов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «В первую очередь люди с инвалидностью сталкиваются с физическими барьерами, которые окружают всех нас, но мы их с вами не замечаем. Ещё одним важным барьером, первоочередным, является аспект, связанный с получением информации, доступной, своевременной, качественной и оперативной».
Сотрудники диспетчерской всегда на связи. Они не только отвечают на конкретный запрос, но и сопровождают людей с нарушением слуха на каждом этапе решения возникающих трудностей.