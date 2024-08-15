Сотрудники филиала «АтомЭнергоСбыт» организовали четвёртую по счёту экологическую акцию «Клиентский день»

В её рамках было высажено тридцать кустов сирени.

В этом году акция состоялась в городе Полярном. В ней приняли участие клиенты компании, которые уже сегодня совершили отказ от бумажных квитанций в пользу цифровых сервисов. Они используют современные сервисы, которые позволят сэкономить ресурсы, требуемые на изготовление бумажных квитанций.

Владимир Суровцев руководитель Александровского отделения филиала «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске: «Это акция у нас традиционная. Мы в городах присутствия «АтомЭнергоСбыта» проводим такие акции по высаживанию кустарников, деревьев. Для того, чтобы показать, что мы клиентоцентричная и экологичная организация. Стремимся к том, чтобы беречь природу. В ходе этой акции мы предлагаем жителем, сотрудникам, нашим клиентам переходить на электронные квитанции, чтобы сберечь природу, сберечь деревья».

Компания пропагандирует разумное потребление, бережное отношение к окружающей среде, заодно способствует озеленению территорий. К слову, приобщиться к благому делу могли все желающие.

- Такие акции необходимо проводить на регулярной основе. Потому что это, во-первых, объединяет людей, это бережёт нашу природу. Стоит хорошая погода, деревья будут расти, радовать нас, участвовать в процессе фотосинтеза, производить для нас кислород.

Теперь саженцы сирени обрамляют центральную цветочную клумбу в сквере имени Ларина. К слову, чтобы им превратиться в пышный кустарники понадобится около 5 лет.