Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Мурманске

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Мурманске сторонника запрещённой в России экстремистской организации «Правый сектор». По версии ФСБ, мужчина планировал совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий в областном центре. Подозреваемого «взяли» при изъятии взрывчатки из тайника.

Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту.