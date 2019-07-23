В Мончегорске в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность гражданина Азербайджана. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 322.1 - организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

По версии следствия, подозреваемый в составе преступной группы помогал иностранным гражданам незаконно пребывать на территории Мончегорска.

В настоящее время следователи проверяют поступившую информацию о том, что к незаконной деятельности могут быть причастны представители отдельных государственных структур.

Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются.