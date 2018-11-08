Сотрудники ГИБДД эвакуируют автомобили, которые припаркованы с нарушениями ПДД

В поле зрения дорожных инспекторов чаще всего попадают неправильно припаркованные автотранспортные средства.

С начала года штрафы за неправильную парковку получили 2325 водителей, а 240 машины и вовсе пришлось забрать на штрафстоянку. Сотрудники дорожной полиции на такие серьёзные меры идут только в тех случаях, когда транспорт сильно мешает движению, заужает проезжую часть и тем более находится вблизи от социально важных объектов.

Сегодня сотрудники ГАИ обратили внимание на водителей, которые припарковали свои машины у въезда на территорию областной больницы. Автомобили нарушителей отправились на штрафстоянку, а каждый из горе водителей в ближайшее время получит штраф в размере до 5 тысяч рублей. При этом им придётся оплатить услуги и эвакуатора, и охраняемой стоянки.

Подобные рейды в Мурманске проходят на регулярной основе, в ближайшее время сотрудники ГИБДД проведут крупную проверку в Первомайском и Ленинском округах Мурманска.

- Мы просим водителей быть особенно внимательными, обращать внимание на знаки дорожного движения и, конечно, не оставлять свои транспортные средства в местах, где это запрещено правилами дорожного движения, - в очередной раз просит Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманской области.