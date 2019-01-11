Сотрудники ГИБДД освободили из снежного плена семь машин

Из-за плохих погодных условий вчера 40-километровый участок автомобильной дороги в Печенгском районе был перекрыт для всех видов транспорта. Но до этого на трассе уже оказались в снежном плену несколько машин. На помощь застрявшим водителям отправились дорожные инспекторы.

На 1471 километре автодороги «Кола» Печенгского района в снежную ловушку попали 7 машин, в которых находились 14 жителей региона. Сотрудники полиции из Заозёрска организовали колонну из транспортных средств, попавших в снежный плен, и сопроводили автомобилистов до ближайшей гостиницы, которая находилась в 13 км от места перекрытия трассы. Граждане поблагодарили сотрудников ГИБДД за обеспечение безопасного проезда к месту ночлега.