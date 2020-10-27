Сотрудники ГИБДД провели массовые проверки водителей на состояние опьянения

Как итог – более 130 нарушений в Мурманске только за несколько дней.

С начала года в областном центре по вине нетрезвых водителей произошло 10 аварий, в которых 2 человека погибли и 9 получили травмы.

Для профилактики новых происшествий, сотрудники ГИБДД проверили автомобилистов на дорогах в Октябрьском и Ленинском округах. В результате были выявлены 10 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами и лишенных такового. А также 5 граждан, находившихся за рулем с признаками опьянения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.