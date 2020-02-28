Сотрудники ГИБДД рассказали о самых трагических днях и времени на дорогах

В пятницу водителям нужно быть особенно внимательными, ведь по статистике больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит в преддверии выходных дней. Такой статистикой за 2019 год делится ГИБДД.

При этом большая часть аварий со смертельным исходом произошла по субботам, например, в прошлом году в них погибли более 3 тысяч человек. Меньше всего ДТП на дорогах страны происходило по воскресеньям и средам. Основной пик дорожно-транспортных происшествий пришёлся на утреннее и вечернее время - в основном на 9 и 20 часов.