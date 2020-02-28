День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.20 19:30
Сотрудники ГИБДД рассказали о самых трагических днях и времени на дорогах
В пятницу водителям нужно быть особенно внимательными, ведь по статистике больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит в преддверии выходных дней. Такой статистикой за 2019 год делится ГИБДД.
При этом большая часть аварий со смертельным исходом произошла по субботам, например, в прошлом году в них погибли более 3 тысяч человек. Меньше всего ДТП на дорогах страны происходило по воскресеньям и средам. Основной пик дорожно-транспортных происшествий пришёлся на утреннее и вечернее время - в основном на 9 и 20 часов.
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