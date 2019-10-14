Сотрудники ГИБДД сопроводили роженицу до роддома

Во время патрулирования полицейские попадают в различные ситуации, порой требующие оперативного, незамедлительного принятия решений. Вот и сотрудники областного ГИБДД не растерялись, когда к ним обратился один из водителей с неожиданной просьбой. Подробности далее.

Сотрудники ГИБДД Иван Ишков и Сергей Иванко с цветами и подарками встречают у роддома молодых родителей, с этой семьей инспекторы познакомили при весьма необычных обстоятельствах, ведь спокойный малыш, которого сейчас бережно держит отец семейства, появился на свет не как все его сверстники, то есть вне стен родильного дома.

Иван Ишков, старший инспектор специализированного взвода ДПС: «При несении службы в первомайском районе к нам обратился водитель автомобиля «Дастер», пояснив, что в его транспортном средстве находится женщина, которая уже рожает. Мной были приняты меры сопроводить транспортное средство до роддома».

Водитель банально испугался, думал, что из-за автомобильных пробок может не успеть довезти женщину до медицинского учреждения. Время шло на секунды. Врачи были готовы встретить пациентку и оказали всю необходимую помощь, впрочем, родила молодая мама все равно в салоне легковушки, так и не добравшись до операционной.

«Жена была у бабушки, потом она пришла домой и через какое то время у нее начались схватки. Мы не дождались скорую повез хороший знакомый».

Несмотря на такие приключения, ребенок родился здоровым и его жизни ничего не угрожает. Стражи правопорядка поздравили счастливых родителей с важным событием, пожелав им здоровья и семейного счастья.