Сотрудники ГИБДД совершили контрольную поездку на школьном автобусе

Летние каникулы подошли к концу. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проверили готовность школьных автобусов к новому учебному сезону.

Ежедневно сотрудники ГИБДД следят за порядком и соблюдением правил дорожного движения на всей территории Мурманской области. Особое внимание уделяется транспортным средствам, осуществляющих перевозку детей.

1 сентября временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления ГИБДД по Мурманской области лично проверил готовность детских автобусов к новому учебному сезону: техническое состояние транспортных средств; наличие необходимой документации, огнетушителей и медицинских аптечек, а так же готовность водителей выходить в рейс.

Руководитель УГИБДД вместе с детьми проехал на школьном автобусе по всему маршруту следования, чтобы лично удостовериться в его безопасности.

Сотрудники дорожно-транспортной инспекции отмечают, что подобные мероприятия дисциплинируют водителей, которые занимаются перевозкой детей и делают этот процесс максимально безопасным.