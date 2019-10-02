Сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям сменить резину на зимнюю

В ближайшие дни на территории Мурманской области ожидаются нестабильные погодные условия. Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до +3. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

На дорогах региона возможно образование наледи. Сотрудники полиции отмечают, что такие погодные условия существенно снижают уровень сцепления с дорожным полотном. Госавтоинспекция советует всем водителям при наличии льда на дороге отказаться от планируемой поездки на личном автотранспорте. Необходимо быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, исходя из условий, а также заблаговременно снижать скорость. Сотрудники ГИБДД советуют также правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и задуматься о смене летней резины на зимнюю в кротчайшие сроки. Пешеходам в условиях ограниченной видимости нужно ответственнее отнестись к переходу проезжей части. В свою очередь специалисты МЧС напоминают при усилении ветра, необходимо обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.