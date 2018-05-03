Сотрудники городской администрации вооружились граблями, мётлами и лопатами

В этот раз от снега, грязи и мусора почистили центральный парк и улицу Карла Либкнехта. Традиционные весенние субботники продолжаются.

На субботник в центральный парк Мурманска вышли сотрудники городской администрации. Мужчины с помощью лопат убирают снег с зелёной зоны, а женщины подметают и собирают накопившийся за зиму мусор.

Не остались в стороне от уборки территории и главы Мурманска Андрей Сысоев и Дмитрий Филиппов.

- Настроение отличное, в городе весна. Начинается месячник чистоты, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Действительно, в городе нужно навести порядок и максимально быстро, потому что мы готовимся к очень важному, наверное, самому важному празднику в году - Дню Победы. Понятно, что в городе будут торжественные мероприятия, традиционное шествие, поэтому в центре города нужно максимально навести порядок после долгой зимы.

- Пользуясь случаем, хотел бы напомнить старую добрую истину: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - справедливо говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск, - и призвать всех мурманчан бережно относиться к городскому имуществу, уважать труд тех, кто занимается уборкой на постоянной основе. И хочу поздравить с наступающими праздниками всех земляков!

Многие жители так же выходят на улицы, чтобы убрать свои придомовые территории. По мнению участников субботника, такие события крайне необходимы. «Мы каждый год принимаем участие. Настроение хорошее, рабочее, - делится своими впечатлениями с «Арктик-ТВ» Виталия Пудова, консультант-юрист Совета депутатов города Мурманска. - Очень грязно, и самое обидное, что мусора строительного нет, а находим именно бытовой мусор.

Благодаря общим усилиям за один день с улиц Мурманска удалось убрать почти 600 кубометров мусора. В усиленном режиме в это время трудятся и городские службы. Рабочие выполняют механизированную очистку проезжей части, тротуаров, уборку лестниц и зелёных зон.