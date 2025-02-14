Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска нашли скрывшегося с места ДТП водителя

Он умудрился за один день совершил сразу две аварии: столкновение с автомобилем «Опель» и наезд на «Ладу».

В обоих случаях северянин скрылся с места происшествия. Найти лихача помогли камеры наружного наблюдения и видеорегистратор пострадавшего.

После задержания 55-летний мужчина не стал, а вернее, не смог отрицать свою причастность.

Теперь мужчина в течение следующих 2 лет сможет передвигаться в автомобиле только в качестве пассажира. Такое решение вынес суд, лишив его прав.