Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска вышли в рейд «Нетрезвый водитель»

За несколько дней операции задержали 5 нарушителей.

Вождение за рулем в нетрезвом состоянии карается штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением автомобильных прав сроком от 1,5 до 2-х лет. Такие же меры предусмотрены и за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Многие водители по утру считают, что находятся в состоянии похмелья, что голова у них болит после выпитого алкоголя вечером, но, конечно же, они находятся в состоянии опьянения, что подтверждают проведенные рейдовые мероприятия. Особенно по понедельникам утром. И как раз-таки некоторые водители говорят: «Да, я выпил вчера», а на самом деле ещё находятся в состоянии опьянения».