В Мурманской области стартует приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»«Мурманск – луч звезды Победы»: неравнодушных к истории родного города мурманчан приглашают принять участие в творческом онлайн-конкурсе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.25 19:30

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска вышли в рейд «Нетрезвый водитель»

За несколько дней операции задержали 5 нарушителей.

Вождение за рулем в нетрезвом состоянии карается штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением автомобильных прав сроком от 1,5 до 2-х лет. Такие же меры предусмотрены и за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Многие водители по утру считают, что находятся в состоянии похмелья, что голова у них болит после выпитого алкоголя вечером, но, конечно же, они находятся в состоянии опьянения, что подтверждают проведенные рейдовые мероприятия. Особенно по понедельникам утром. И как раз-таки некоторые водители говорят: «Да, я выпил вчера», а на самом деле ещё находятся в состоянии опьянения».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Люди РФ». Документальный фильм (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, и чаще — коллегам-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,32 рубля, доллар прибавляет почти 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Комбеда на улице Подстаницкого, или Невыносимая жизнь с трещинами в стене-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»