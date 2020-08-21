Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области подвели промежуточные итоги операции «Встречная полоса»

С начала проверок они пресекли более 65 нарушений, связанных с выездом на встречку.

Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, главная задача таких рейдов - профилактика нарушений. Ведь лобовые столкновения автомобилей, которые чаще всего происходят по неосторожности во время обгонов, приносят тяжёлые последствия, нередко заканчивающиеся для водителей и пассажиров смертью.

Завершится операция «Встречная полоса» уже 23 августа.