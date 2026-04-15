Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области просят автовладельцев строго соблюдать правила дорожного движения
Егор Грищенко, командир 2 взвода ОР ДПС УМВД России по городу Мурманску: «В ночное время температура ещё колеблется, в утреннее время возможно образование наледи. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные условия, снижать скорость вблизи образовательных учреждений. Также с появлением яркого весеннего солнца водители часто не замечают пешеходов, а пешеходы - водителей. Ослепило солнце - снизьте скорость до полной остановки транспортного средства без изменения траектории направления движения».