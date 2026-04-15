Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области просят автовладельцев строго соблюдать правила дорожного движения

Несмотря на то, что в Заполярье уже несколько дней аномально солнечно и тепло, сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области просят автовладельцев не радоваться раньше времени. И не рекомендуют в ближайшее время менять зимнюю резину на летнюю.