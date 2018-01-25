Сотрудники Госавтоинспекции переходят на усиленный режим дежурств

С 29 января по 8 февраля на территории Мурманской области число нарядов ДПС увеличится. Связано это с дорожной обстановкой, так как количество аварий на дорогах региона заметно выросло.

С начала года на территории региона произошло 11 ДТП, в которых автомобили выезжали на полу встречного движения. В этих авариях погибли 6 человек.

Кроме этого водители стали чаще садиться за руль в нетрезвом виде, что не способствует улучшению безопасности на дорогах. Вести наблюдение за транспортным потоком инспекторы будут, в том числе с помощью скрытого патрулирования.

В ГИБДД уверены, что подобные действия дисциплинируют автолюбителей и уменьшают количество дорожно-транспортных происшествий.