Сотрудники Госавтоинспекции по городу Мурманску проводят комплексную работу по выявлению граждан, которые занимаются нелегальной трудовой деятельностью
При заказе такси нередко можно встретить имена водителей, приехавших на заработки из стран ближнего зарубежья. Только вот не всегда можно уверенно садиться в автомобиль к такому работнику. Зачастую у водителя не только нет лицензии на перевозку пассажиров, но и самих прав, что может привести к трагическим последствиям.
Кирилл Иванов, старший государственный инспектор Госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «У нас вообще есть прописанные требования к легковому такси в 580-ом федеральном законе. Устанавливается она региональным надзорным органом, по которому должна быть обязательно цветографическая схема, кроме шашечек, а также опознавательный знак легкового такси. Плюс в салоне автомобиля, который используется в качестве легкового такси, должны находиться сведения о перевозчике, о лицензии и о водителе, который осуществляет перевозку».
Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, останавливают таксистов, проверяют документы. Например, во время недавней операции «Трудовой мигрант» полицейские проверили в регионе почти 500 таких автомобилей, при этом выявили 149 административных правонарушений. Некоторые из остановленных водителей, к слову, весьма плохо говорили по-русски.
Но такая работа ведётся и помимо специальных операций, едва ли не на ежедневной основе.
Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «Сотрудниками Госавтоинспекции по городу Мурманску проводится комплексная работа по выявлению граждан, которые занимаются нелегальной трудовой деятельностью. Сейчас мы работаем по таксистам: проводится массовое мероприятие по остановке водителей такси для проверки документов».
В случае выявления нарушений зарубежного гостя сотрудники Госавтоинспекции доставят в миграционную службу, а с гражданами России будут разбираться самостоятельно.