Сотрудники Госавтоинспекции по городу Мурманску проводят комплексную работу по выявлению граждан, которые занимаются нелегальной трудовой деятельностью

Многие рабочие ниши в России заполнили нелегальные мигранты. Чаще всего выходцев из ближнего зарубежья можно встретить на стройках или в такси. Последнее может повлечь серьезные последствия, ведь не у каждого водителя есть права и лицензия на перевозку пассажиров.

При заказе такси нередко можно встретить имена водителей, приехавших на заработки из стран ближнего зарубежья. Только вот не всегда можно уверенно садиться в автомобиль к такому работнику. Зачастую у водителя не только нет лицензии на перевозку пассажиров, но и самих прав, что может привести к трагическим последствиям.

Кирилл Иванов, старший государственный инспектор Госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «У нас вообще есть прописанные требования к легковому такси в 580-ом федеральном законе. Устанавливается она региональным надзорным органом, по которому должна быть обязательно цветографическая схема, кроме шашечек, а также опознавательный знак легкового такси. Плюс в салоне автомобиля, который используется в качестве легкового такси, должны находиться сведения о перевозчике, о лицензии и о водителе, который осуществляет перевозку».

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, останавливают таксистов, проверяют документы. Например, во время недавней операции «Трудовой мигрант» полицейские проверили в регионе почти 500 таких автомобилей, при этом выявили 149 административных правонарушений. Некоторые из остановленных водителей, к слову, весьма плохо говорили по-русски.

Но такая работа ведётся и помимо специальных операций, едва ли не на ежедневной основе.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «Сотрудниками Госавтоинспекции по городу Мурманску проводится комплексная работа по выявлению граждан, которые занимаются нелегальной трудовой деятельностью. Сейчас мы работаем по таксистам: проводится массовое мероприятие по остановке водителей такси для проверки документов».

В случае выявления нарушений зарубежного гостя сотрудники Госавтоинспекции доставят в миграционную службу, а с гражданами России будут разбираться самостоятельно.