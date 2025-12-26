Сотрудники Госавтоинспекции провели ежегодную акцию «полицейский Дед Мороз»

Во время её проведения они поздравили юных пациентов городской детской поликлиники.

Медицинское учреждение превратилось в уютную сказочную поляну. Подарить детям праздничное настроение и яркие впечатления пришли Дед Мороз и Снегурочка, под костюмами которых прятались инспектор ДПС и лейтенант полиции.

Они вручали детям сладкие подарки и сувениры. Такие акции становятся доброй традицией, стирая неверные стереотипы о полиции и формируя у детей уважение к закону и понимание важности личной безопасности.