Сотрудники Госавтоинспекции провели в Мурманске оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок».

Для этого дорожные полицейские подключили к делу автомобиль МЧС и патрульные машины.

Цель мероприятия - обеспечить безопасность на дорогах и проверить соблюдение водителями правил дорожного движения в части беспрепятственного проезда экстренных служб города.

Оказалось, что не все мурманчане готовы делать это. А ведь за подобное нарушение грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортом от 3 месяцев до 1 года.

Важно помнить, что опоздание пожарных, врачей или полиции на место вызова может привести к трагическим последствиям.