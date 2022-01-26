Сотрудники Госавтоинспекции совместно со школьниками провели рейд безопасности «Засветись»

Не обращая внимания на пронизывающий ветер, автоинспекторы совместно со студентами медколледжа и учащимися 1-й Гимназии провели рейд безопасности «Засветись» для жителей столицы Заполярья. По словам волонтёров, не все мурманчане захотели их выслушать, но тем не менее, многие забрали себе по памятке и светоотражателю.

Виктория Барышникова, ученица 6-го класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»; Ксения Трубицина, ученица 6-го класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»: «Многие принимают, а многие нет. Многим интересно слушать, что мы рассказываем, они с удовольствием берут памятки и разговаривают с нами».

По словам студентов-медиков, школьники вызвались помогать добровольно, некоторые из них состоят в медицинских отрядах, где ребята постигают азы первой помощи.

Дмитрий Михалевич, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики»: «Мы позвали сюда школьников из отрядов волонтёров-медиков, которые кроме того что занимаются санитарно-профилактической деятельностью в плане охраны здоровья, в том числе обеспокоены дорожным травматизмом: это дорожно-транспортные, когда пешеходы переходят не в положенном месте, когда неожиданно выскакивают на проезжающий мимо автомобиль».

Акция «Засветись» носит регулярный характер и проводится в Заполярье не первый год. Как отметили представители автоинспекции, в зимнее время пешеходам следует носить светоотражатели.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по Мурманской области: «Правильно носить их можно на любой части тела. Это, грубо говоря, двигающиеся части тела: руки-ноги, туловище, можно закрепить на сумку, рюкзак. Но не стоит их закрывать от обзора, так как пропадёт отражающий эффект».

От себя лишь напомним, что забота о безопасности на проезжей части лежит и на пешеходах. На дороге при плохом освещении человек, даже в яркой одежде, может быть незаметен для водителя, а потому светоотражатель действительно может спасти жизнь.