Сотрудники Госавтоинспекции вместе с командой из телекомпании «Арктик-ТВ» вышли на дорожный патруль

Нарушения правил дорожного движения, потому что «очень надо» или «торопился на работу» не освобождает от ответственности. Водители второпях не только превышают скорость, но и выезжают на встречную полосу, что не только создает аварийные ситуации, но и подвергает опасности жизни окружающих людей.

Роман Чернышев, командир отдельной роты ДПС по г. Мурманску: «По статистике, за начало 2025 года у нас произошло два ДТП, в которых два человека пострадали. Также сотрудниками отдельной роты ДПС уже привлечены по данной статье 50 водителей».

Корреспонденты «Арктик-ТВ» решили узнать, как часто в Мурманске нарушают правила выезда на встречную полосу и отправились с сотрудниками Госавтоинспекции в рейд под прикрытием. Но для начала выбрали автомобиль без опознавательных знаков.

Как только мы выехали на федеральную трассу «Р-21 Кола» наш автомобиль обогнала «Субару», за рулём которой сидел мужчина в погонах. Он сказал, что старается не нарушать ПДД, однако, в декабре его уже привлекали за подобный проступок.

Роман Чернышев, командир отдельной роты ДПС по г. Мурманску: «За данное правонарушение Кодексом административных правонарушений предусмотрен штраф 7,5 тысячи рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев. Если в течение года водитель повторно нарушает данную статью, то лишение водительских прав на один год».

Такие меры воздействия на нарушителей принимают, чтобы водители в следующий раз задумались о том, какой маневр стоит совершать, а какой нет, ведь именно от их действий зависят жизни окружающих.

Роман Чернышев, командир отдельной роты ДПС по г. Мурманску: «В ряде случаев не стоит надеяться на свой стаж или опыт вождения. Помните о том, что при выезде на полосу встречного движения, при превышении безопасности скоростного движения могут пострадать ни в чём неповинные люди».

В числе таких неповинных людей могут быть ваши близкие, знакомые, или друзья, поэтому важно соблюдать правила дорожного движения.