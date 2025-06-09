Сотрудники Госавтоинспекции вышли в рейд по поиску нарушителей на дорогах

Самое частое нарушение оказалось одним из самых опасных – это выезд на встречную полосу.

125 - столько нарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования городских дорог за последние дни. Выезд на встречную полосу – одно из самых грубых нарушений, которое может повлечь серьёзные последствия для всех участников дорожного движения.

Наказание за такое нарушение – административный штраф в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.