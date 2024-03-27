Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Мурманске мужчину, который повторно сел за руль в нетрезвом виде

Теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

В ночное время экипаж ДПС, находившийся на патрулировании в Ленинском районе Мурманска, заметил автомобиль «Лада». Сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться.

За рулем находился 36-летний местный житель, у которого были явные признаки опьянения, что и подтвердила процедура освидетельствования.

Так же выяснилось, что задержанный ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишён прав.

Теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы.