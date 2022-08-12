Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья подвели итоги профилактической акции «Внимание, мотоцикл!»

Сотрудники ГИБДД проверяли техническую исправность мотоциклов, мопедов и скутеров, соблюдение правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 59 байкеров. Из них двое сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7 не имели прав, четверо катались без шлема, а большинство - банально превышали скорость.

Сотрудники ГИБДД проверяли техническую исправность мотоциклов, мопедов и скутеров, соблюдение правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 59 байкеров. Из них двое сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7 не имели прав, четверо катались без шлема, а большинство - банально превышали скорость.

Автоинспекторы напоминают, что мотоцикл - транспортное средство повышенной опасности, которое требует вдумчивого вождения, концентрации, навыков и наличия у владельца хорошей защитной экипировки.