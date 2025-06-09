Сотрудники Госпожнадзора проводят профилактические беседы с населением

В ходе совместных рейдов специалисты организуют профилактические беседы с населением, рассказывают о правилах использования электроприборов. Объясняют, как не допустить пожара и как правильно действовать в случае его обнаружения.

В целях предупреждения пожаров, а также снижения гибели и травмирования на них людей, сотрудниками Государственного пожарного надзора совместно с представителями управления МВД и военнослужащими регулярно проводится превентивная работа.

В ходе совместных рейдов специалисты организуют профилактические беседы с населением, рассказывают о правилах использования электроприборов. Объясняют, как не допустить пожара и как правильно действовать в случае его обнаружения.