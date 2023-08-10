Сотрудники Государственного пожарного надзора начали проверять участки, на которых состоятся муниципальные выборы

Основная цель таких действий - повышение уровня безопасности на объектах, задействованных в массовых мероприятиях.

Это пункты в ЗАТО Александровск, Мончегорске, Оленегорске, Ловозере, Алакуртти, Умбе, Ура-Губе, Туманном, Молочном и Кильдинстрое.

Основное внимание уделяется проверке работоспособности пожарной сигнализации, систем управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию подъездных путей к зданиям, а также эвакуационных путей и выходов.

Основная цель таких действий - повышение уровня безопасности на объектах, задействованных в массовых мероприятиях.

Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября.