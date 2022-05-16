Сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» очищают город от зимнего мусора

В минувшие выходные погода порадовала жителей Заполярья ярким и тёплым солнцем: северяне потянулись на майские общегородские субботники. Очистить улицы от мусора, пожухлой травы и веток также вышли и сотрудники ГОУП «Мурманскводоканала».

С пробуждением весны появляется желание делать свой город лучше, чище, светлее. Майские субботники уже давно стали доброй традицией для сотрудников «Мурманскводоканала». Вооружившись лопатами, мётлами, перчатками, мешками для мусора, а главное, хорошим настроением, работники предприятия ринулись наводить порядок на улицах.

Алина Пахота, начальник отдела по претензионной работе с населением ГОУП «Мурманскводоканал»: «Радует погода, всё благоволит нам сегодня для наведения порядка на своей территории».

За долгую зиму в городе накопилось немало мусора, в этом сотрудники «Мурманскводоканала» убедились лично.

Елена Александрова, инспектор претензионно-искового отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «И снег разгребаем, траву убираем, всякий мусор, фантики, бахилы, всё, что угодно».

Единой командой, засучив рукава и не испугавшись грязной работы, сотрудники «Мурманскводоканала» гребут лопатами снег и подбирают упавшие фантики – тем самым показывая пример остальным. А после плодотворной работы их ждёт заслуженное награждение.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это такой праздник, как и в Советском Союзе был праздник. Профсоюзная организация предприятия обеспечила работников тем, что после работы кто-то сможет шашлыки пожарить, кто-то может бутерброды поесть».

Благодаря активной работе были приведены в порядок территории в районе Хибинского переулка, улиц Полярной Дивизии, Дзержинского, Свердлова и Туристов.